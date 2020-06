Pandemia já custou R$ 1,7 bi em São Paulo

Dados do governo do estado mostram que São Paulo já gastou R$ 1,7 bilhão dos R$ 2,3 bilhões que reservou até junho para as ações de combate ao novo coronavírus.

Os valores, atualizados até o último dia 12, são do portal criado pelo governo para tratar das questões relacionadas à covid-19 (www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus).

Do valor de R$ 1,7 bilhão que já foi efetivamente pago, 80% foram bancados pelo estado e os outros 20% foram custeados com o dinheiro enviado pela União.

As maiores despesas até aqui têm sido com repasses para municípios e entidades, gastos com atendimento médico, como no custeio dos hospitais de campanha, e com a compra de aparelhos, como respiradores importados (veja ao lado).

Os investimentos no combate à pandemia em todo o país estão na mira do Ministério Público e das polícias, que já desencadearam investigações partir do indícios de fraudes em estados, como Rio de Janeiro e Pará, e também municípios, como Fortaleza (CE) e Mauá (SP), que foi alvo de operação ontem.

O governo de São Paulo criou uma corregedoria para acompanhar os gastos.

Rombo à vista

Além destes investimentos diretos (e emergenciais), a covid-19 também tem provocado outros impactos nas contas de São Paulo. O governo informou ontem ao Metro Jornal que estima que vai deixar de arrecadar R$ 20 bilhões até o fim do ano em função dos efeitos da pandemia na economia.

MAIORES DESPESAS:

• Atendimento médico

(custeio de hospitais de campanha, compra de materiais, entre outros)

Empenhado: 795,3

Gasto: 347,7

• Municípios e entidades filantrópicas

(repasses para cidades e instituições, entre outros)

Empenhado: 743,2

Gasto: 743,2

• Aparelhamento

(compra de respiradores, equipamentos, entre outros)

Empenhado: 265,1

Gasto: 248,9

• Assistência social

(compra de cestas básicas, entre outros)

Empenhado: 157

Gasto: 93,9