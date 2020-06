Morte suspeita de adolescente após ação da PM causa protestos na zona sul de SP

Moradores da Vila Clara, na zona sul de São Paulo, incendiaram dois ônibus e quatro trólebus na noite desta segunda-feira (15), em protesto contra a morte de Guilherme Silva Guedes, de 15 anos.

Segundo a família, o adolescente desapareceu no domingo (14), quando estava na frente da casa de sua avó. O corpo foi encontrado na divisa com Diadema e reconhecido no IML (Instituto Médico Legal) na segunda-feira.

Moradores suspeitam que o garoto tenha sido morto a tiros por policiais militares, já que no local do crime foi encontrada uma tarjeta com a identificação de um soldado da PM.

Após o corpo do adolescente ser identificado, os moradores protestaram, atearam fogo a móveis e fizeram barricadas. Houve confronto com a tropa de choque da PM. Não houve registro de feridos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que "o caso envolvendo o adolescente, de 15 anos, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para investigações. A Polícia Militar também acompanha a apuração. Se for comprovada participação policial, as medidas cabíveis serão adotadas."