Irmãos internados com covid-19 morrem no mesmo dia na Paraíba

Jones Costa de Lima, 36 anos, e Jean Carlos Costa de Lima, 34 anos, foram internados no Hospital Metropolitano de Santa Rita, na Paraíba, com poucos dias de diferença com sintomas de covid-19 e faleceram nesta segunda-feira.

O pai e a irmã também foram diagnosticados com o novo coronavírus, mas tiveram apenas sintomas leves da doença e se recuperaram rapidamente.

Os irmãos eram casados, tinham 3 filhos cada um e trabalhavam juntos em uma loja de revenda de automóveis, em Guarabira.

