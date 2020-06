Dia de Sorte 317: veja números sorteados nesta terça, 16 de junho

O Dia de Sorte 317 desta terça (16) pode pagar um prêmio de R$ 1,2 milhão ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos!

Veja os números sorteados:

05 – 07 – 08- 14 – 15 – 22 – 28

Mês da Sorte:

02 – Fevereiro

Último concurso do Dia de Sorte

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 316), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. No entanto, 53 apostas acertaram seis dezenas e levaramR$ 2.128,35. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente.

Outras loterias:

Quina 5296

Dupla Sena 2092

Timemania 1498

Lotomania 2083