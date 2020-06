Weintraub pode ser multado em R$ 2 mil por não usar máscara em manifestação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai notificar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por desobedecer o decreto que determina o uso obrigatório de máscaras em vias públicas de Brasília.

Ele pode ser multado em R$ 2 mil por não cumprir as determinações da lei. No domingo (14), Weintraub quebrou abertamente as regras ao comparecer a um protesto em Brasília organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro.

Além de andar sem máscara, ele gerou aglomerações e conversou com as pessoas de forma próxima, contrariando orientações consensuais de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. As informações são da colunista da rádio BandNews FM Monica Bergamo.

