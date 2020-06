Previsão do tempo: capital paulista segue fria e nublada nesta terça-feira

Mesmo com saídas de sol ao longo do dia, São Paulo terá mais um dia cinzento e friozinho nesta terça-feira (16).

A previsão é baseada nos dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

Em São Paulo, covid-19 mata seis pessoas por dia dentro de casa

Fuvest abre pedidos para isenção ou redução na taxa de inscrição do vestibular 2021

Ainda pela manhã, a nebulosidade diminui e o sol passa a predominar, permitindo alguma elevação de temperatura. A mínima do dia está prevista para 14°C, e a máxima não deve superar em muito os 23°C.

Uma frente fria, de duração curta, derrubou as temperaturas e fez recuar o sol neste domingo. Em compensação, a taxa de umidade do ar foi restaurada a níveis mais próximos do 50%, tendo alcançado os 30% nos momentos mais quentes da última semana.

Não há previsão de chuva para esta terça, apesar de forte nebulosidade durante a noite e madrugada.