Posto central da SPTrans retoma agendamento de serviços presenciais

O posto central da SPTrans, no centro de São Paulo, dá início ao agendamento de alguns serviços presenciais a partir desta segunda-feira (15). Serão seis no total, todos relacionados ao Bilhete Único, como retirada do cartão especial e devolução de créditos mensais devido à suspensão da utilização do bilhete durante a pandemia.

O atendimento só será feito mediante agendamento prévio, pela internet. A reabertura do posto está prevista para a última semana de junho. A SPTrans estima que 30% dos atendimentos serão dedicados a pessoas com deficiência e idosos.

A prefeitura recomenda que as recargas nos cartões do Bilhete Único sejam feitas pelos aplicativos credenciados, para evitar o deslocamento desnecessário e aglomerações em terminais de ônibus.

O posto central da SPTrans fica na rua Boa Vista, 274. O site para agendamento dos serviços é sptrans.com.br/atendimento.