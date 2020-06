PIS/PASEP: Confira o calendário de pagamento

Trabalhadores com carteira assinada em 2019 poderão sacar o abono salarial do PIS/PASEP a partir do próximo mês, de acordo com o calendário de pagamento divulgado pelo governo federal nesta segunda-feira.

Os saques começam em 16 de julho para os nascidos em julho e para os inscritos no Pasep com final 0 e seguem até 30 de junho do ano que vem.

O abono salarial varia de acordo com o tempo de trabalho e pode pagar de R$ 88 a R$ 1.045,00.

Tem direito ao abono do PIS/PASEP trabalhadores que tiveram carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019, que tenham recebido até dois salários mínimos e estejam inscritos no PIS/Pasep por um mínio de 5 anos.

Confira o calendário de pagamento do abono:

PIS (a partir da data de nascimento)

A partir de 16 de julho de 2020 (nascidos em julho)

A partir de 18 de agosto de 2020 (agosto)

A partir de 15 de setembro de 2020 (setembro)

A partir de 14 de outubro de 2020 (outubro)

A partir de 17 de novembro de 2020 (novembro)

A partir de 15 de dezembro de 2020 (dezembro)

A partir de 19 janeiro de 2021 (janeiro e fevereiro)

A partir de 11 de fevereiro de 2021 (março e abril)

A partir de 17 de março de 2021 (maio e junho)

Saques do Pasep (número de inscrição)