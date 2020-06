Projeto Pernas de Aluguel movimenta voluntários em Maratona Virtual de Revezamento

View this post on Instagram

Iniciando nossa coluna "Nossos Voluntários", temos o depoimento do nosso Portuga: . . "Minha Mãe Sra Olinda (a época com 82 anos) teve 2 AVCs no ano de 2016, ficando com sequelas motoras e cognitivas, fui orientado a fazer coisas diferentes com ela, e assistindo a um vídeo do Pernas de Aluguel resolvi me inscrever. . . Nossa primeira corrida foi em 15.10.2017, minha Mãe ficou tão animada que não conseguiu dormir a noite anterior, estava muito ansiosa. Nessa primeira corrida, por acaso teve uma reportagem sobre o trabalho social do Pernas de Aluguel e minha Mãe foi entrevistada (antes da corrida) por ser a mais velha, ai então a sua euforia foi nas alturas. Ao final da prova estas foram as palavras dela após minha pergunta: Gostou? Resposta: "Nossa, que coisa boa, que pessoas agradáveis, carinhosas, parece que me conhecem a muito tempo, parece que somos uma Família". . . Cada evento é uma alegria, seu médico/fisioterapeuta ficou abismado com a evolução que ela teve após a participação das corridas. Eu, para conter a sua euforia, conto sobre a participação na corrida, somente na véspera, porque ela fica muito ansiosa em participar e rever seus já então, promovidos a Familiares. Após cada corrida eu faço um tour com ela no bairro para ela mostrar as fotos, medalhas e falar das pessoas que conheceu no Pernas. É visível sua transformação, entusiasmo, esforço nos exercícios de fisioterapia, e é perceptível, quem a vê nas corridas, o seu semblante de alegria 😊. . . Para ela todas as corridas são momentos especiais, a reunião bem cedo para participar, olhando na ajuda na preparação dos triciclos, mas acho que o mais emocionante foi o dia que tirei ela do triciclo a 6 metros do final e cruzamos a linha andando. O que o Pernas de Aluguel proporciona para ela, nem médico, nem remédio dão. . . Agradeço a esta Família Maravilhosa pelo bem que faz a minha Mãe!"