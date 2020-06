Incêndio destrói parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG

Bombeiros de Minas Gerais atuam na manhã desta segunda-feira (15) no rescaldo de um incêndio no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), localizado no Horto Florestal, na região leste de Belo Horizonte.

O fogo começou na entrada do prédio e se espalhou pelo telhado. A informação é que parte do acervo do museu acabou atingido pelas chamas, incluindo fósseis.

Segundo os bombeiros, não há vítimas e as causas do incidente ainda são desconhecidas. Segundo a UFMG, o museu é composto por mais de 260 mil itens entre peças e espécimes científicos preservados.

Veja imagens do local após o incêndio: