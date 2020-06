Fuvest abre pedidos para isenção ou redução na taxa de inscrição do vestibular 2021

A Fuvest recebe, a partir desta segunda-feira (15), pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição para o vestibular 2021. As solicitações serão aceitas a partir das 12h no site da fundação.

São três modalidades de benefícios – o estudante deverá escolher apenas uma das três categorias e não poderá alterar a opção após o envio do formulário:

• Isenção total da taxa de inscrição – candidatos com renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo de no máximo R$ 1.745,32;

• Redução de 50% da taxa de inscrição – candidatos com renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo entre R$ 1.745,33 e R$ 3.490,65;

• Redução de 50% da taxa de inscrição – candidatos com renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo de no máximo R$ 2.327,10.

A isenção total ou parcial da taxa de inscrição da Fuvest 2021, que deste ano será de R$ 182, é possível apenas para candidatos que cursaram o ensino médio completo em instituições públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais.

A fundação recebe as solicitações até as 23h59 do dia 10 de julho. O resultado dos que tiveram o desconto aprovado será divulgado até o dia 7 de agosto.

Calendário do vestibular Fuvest 2021