FDA revoga autorização de uso da cloroquina para tratar covid-19 nos EUA

A FDA, agência responsável pela autorização de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, revogou nesta segunda-feira a autorização anterior de uso emergencial da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

De acordo com a FDA, com base no resultado de vários estudos divulgados mostrando a ineficácia do medicamento no tratamento do novo coronavírus, não é mais razoável acreditar no seu uso para o tratamento da doença,

Em março deste ano, o presidente norte-americano Donald Trump defendeu o uso do medicamento em combinação com a azitromicina, apesar de ainda não haver nenhum estudo corroborando essa tese.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também é um ferrenho defensor do uso do medicamento desde o início dos sintomas da doença.