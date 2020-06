Estudo sugere que pessoas com sangue tipo O estão mais protegidas da covid-19

Se as pessoas com sangue tipo A são mais propensas a contraírem o novo coronavírus, as com sangue tipo O tem uma probabilidade meno de desenvolver a doença, de acordo com os estudos que estão sendo realizados em todo o mundo

Dois estudos feitos em Wuhan, onde começou a pandemia, um na Itália e outro na Espanha analisaram a ligação entre o tipo sanguíneo e o risco de contrair pneumonia em virtude do vírus covid-19 e todos chegaram a resultados parecidos.

Mas um estudo mais popular e recente publicado pela empresa 23andMe, que pesquisa a genética pessoal, avaliou 750 mil usuários e seus dados, ainda preliminares, sugerem que o tipo sanguíneo tipo O parecer exercer um papel protetor contra o novo coronavírus. As pessoas com esse sangue teriam entre 9% e 18% menos chance do que os demais tipos sanguíneos.

