Seis pessoas são detidas em manifestações neste domingo em São Paulo

Seis pessoas foram detidas nos dois atos deste domingo (14) a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, entre os manifestantes bolsonaristas que participavam do ato no Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura, três estavam com armas brancas, como canivetes e bastões.

Já na Avenida Paulista, onde ocorria o protesto contra Bolsonaro, três pessoas que usavam roupas com símbolos nazistas foram conduzidas à delegacia, porém, não participavam da manifestação.

Não houve registro de confusão com o policiamento em nenhum dos atos. No entanto, um repórter do UOL foi empurrado por um policial militar enquanto gravava a abordagem aos homens com camisetas neonazistas.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas se concentraram na Avenida Paulista em defesa da democracia. Também no centro, no Viaduto do Chá, aproximadamente 100 participantes defendiam o governo atual.