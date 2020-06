Ativista Sara Winter é presa pela PF em Brasília

A ativista bolsonarista Sara Winter foi presa pela Polícia Federal em Brasília na manhã desta segunda-feira (15). Ela lidera o acampamento de extrema direita "300 do Brasil", que foi desmontado no sábado (13) pelo governo do Distrito Federal.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Winter admitiu que os manifestantes do acampamento andavam armados para "defesa do grupo".

O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Winter é investigada no inquérito das fake news e, após ser alvo de busca e apreensão no início do mês, afirmou que "trocaria socos" com Moraes.

Mais informações em breve