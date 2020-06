Guarujá tem alta no índice de casos assintomáticos de covid-19

O crescimento do índice de assintomáticos com coronavírus preocupa a prefeitura do Guarujá. Em pouco mais de um mês, o número de pessoas nessa situação subiu de sete para 53 é o que revela um levantamento da Rádio Bandeirantes, com base em dados epidemiológicos da cidade. As informações são do repórter Guilherme Oliveira.

Estão sendo realizados testes rápidos de forma aleatória em moradores de 13 bairros. A alta foi constatada pelos resultados que já ficaram prontos, explica Marco Antônio da Conceição, diretor de Vigilância em Saúde do Guarujá.

“As pessoas que estão em contato com os assintomáticos podem desenvolver a doença de forma sintomática”, afirmou Marco Antônio citando como exemplo o caso de uma criança de nove anos que testou positivo e nem tinha sintomas.

Veja também:

‘Racismo e pandemia se combatem com educação’, diz Cafu; leia entrevista

Incêndio destrói parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG

O número de casos no Guarujá vem aumentando nos últimos 15 dias. O diretor de Vigilância em Saúde da cidade vê uma relação direta entre a alta e o "megaferiado" que aconteceu no final de maio na capital.

“Fui veemente contra esse feriadão. Tivemos um aumento de pessoas na Baixada Santista, como um todo, principalmente no Guarujá”, disse Marco Antônio. O diretor ainda contou que alguns zeladores e porteiros ligaram para Vigilância Sanitária para relatar o aumento de pessoas, que não eram moradores, em apartamentos na cidade.

A nova fase dos testes rápidos em moradores do Guarujá será realizada esta semana. Até o balanço mais recente, a cidade tem 2.866 casos confirmados de coronavírus e 137 mortes.