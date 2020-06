28% dos doadores de sangue têm anticorpos para coronavírus no Hemorio

Uma pesquisa do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) revelou uma alta na presença de anticorpos para o novo coronavírus no sangue de doadores recebidos no Estado do Rio de Janeiro.

Dados apontam que, dos doadores que visitaram o Hemorio nas últimas duas semanas, 28% tinham anticorpos para o vírus Sars-CoV-2. Anticorpos são agentes produzidos pelo sistema imunológico quando entra em contato com um corpo estranho; neste caso, o próprio vírus.

A partir destas informações, é possível estimar a porcentagem real da população fluminense que foi infectada pelo coronavírus. O diretor do instituto, Luiz Amorim, explica: "“os doadores de sangue podem ser considerados uma população sentinela, que possibilita acompanhar a curva da doença. Surpreendentemente, um número considerável de doadores já tem anticorpos contra o novo coronavírus, o que pode refletir a realidade da população em geral”.

Os doadores são escolhidos aleatoriamente, e seu sangue ajuda a abastecer as emergências de mais de 200 hospitais no Estado. Em abril, apenas 4% dos visitantes do Hemorio possuíam anticorpos para o coronavírus.

No total, 7.286 pessoas já participaram dos testes para a pesquisa. O objetivo é receber outras 3 mil até o fim de julho, e continuar a monitorar as doações até o fim da pandemia.