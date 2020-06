Aneel prorroga proibição de corte de energia em residências

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta segunda-feira a prorrogação até o final de julho da proibição de efetuar corte de energia elétrica de consumidores inadimplentes. A medida vale para consumidores residenciais em áreas urbanas e rurais.

A proibição do corte de energia foi anunciada em março como uma das medidas de enfrentamento da pandemia de covid-19 no Brasil. A decisão desta segunda estende a medida até 31 de julho.

A Aneel também ampliou o prazo para as distribuidoras manterem a suspensão do atendimento presencial, a suspensão da fatura mensal impressa e a permissão para que a leitura de consumo seja feita fora do horário usual ou mesmo a suspensão da leitura, quando necessária para garantir a segurança do agente.