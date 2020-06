Número de mortos por covid-19 chega a 43.322 neste domingo

Subiu para 43.322 o número de vítimas do novo coronavírus no Brasil, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (14). Nas últimas 24 horas, foram registradas 612 mortes. Em número de casos, há 17.110 novos registros, totalizando a marca de 867.624 contaminados.

Com esses números, o Brasil é, atualmente, o segundo lugar em número de mortes e casos em todo o mundo. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar.

Dos casos confirmados de coronavírus no País, 435.800 estão em acompanhamento e 388.492 estão recuperados.

O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos (178.202) e mortes (10.694) decorrentes da doença; seguido pelo Rio de Janeiro (79.572 casos e 7.672 óbitos) e Ceará (76.748 e 4 861).