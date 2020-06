Polícia desmonta acampamento liderado por Sara Winter em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal desmonta o acampamento chamado de "300 do Brasil".

O grupo liderado pela ativista Sara Winter estava situado na Esplanada dos Ministérios, ao lado do Ministério da Justiça.

Eles são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e presença frequente nas manifestações em Brasilia e nos encontros das manhã no Palácio da Alvorada.

A operação policial foi em cumprimento a um conjunto de leis, além do decreto do governo do Distrito Federal que proíbe aglomeração por conta da pandemia.

No DF, é proibido circular em espaços públicos sem máscara sob pena de multa de até R$ 2 mil para pessoa física e de R$ 4 mil para estabelecimentos.

A militante Sara Winter usou a internet para criticar a ação do governo e cobrou do presidente Jair Bolsonaro uma posição.

O Palácio do Planalto não se manifestou sobre o caso.