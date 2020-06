Parque Burle Marx doa alimentos da horta à população

Mesmo com os portões fechados, a administração do Parque Burle Marx, na zona sul de São Paulo, encontrou uma forma de ajudar quem mais precisa durante a quarentena.

Leia mais:

Carlos e Flávio Bolsonaro negam irregularidade com corretoras

Museu de Arte Moderna de SP apresenta ateliês de artistas em lives no Instagram

Todos os alimentos cultivados na horta vão ser doados a moradores de regiões próximas a Vila Andrade. Ao todo, quase oito toneladas de vegetais e mais de 10 toneladas de mantimentos em cestas básicas serão doados a 700 famílias na próxima quarta-feira.

Rafael Birmann, presidente da fundação que gerencia o Burle Marx, conta que todos os auxiliados vão receber praticamente 25 quilos cada.

Como o parque está fechado, a distribuição de alimentos será feita na portaria, localizada na Av. Dona Helena Pereira de Moraes, número 200.

Para evitar aglomerações, as pessoas se cadastraram previamente e vão retirar os alimentos em um horário estipulado pela administração, que vai enviar mensagens de texto com todas as informações necessárias.

Quem se interessar, pode se inscrever como voluntário, também é possível doar alimentos no dia da ação ou depositar na conta da fundação, que promete dobrar o valor de cada contribuição feita em dinheiro.