Para combater a baixa natalidade, Itália cria auxílio universal para filhos até 18 anos

Com uma queda anual na natalidade acentuadas nos últimos 5 anos, o governo da Itália aprovou nesta quinta-feira o Family Act ( Ato Familiar), um projeto de lei que concede o pagamento de um subsídio para os filhos de todas as famílias, começando no sétimo mês de gravidez até os 18 anos completo.

O projeto ainda não tem valor definido, mas é universal, ou seja, para todas as crianças, e deverão ser pagos em dinheiro oi crédito fiscal. A partir do segundo filho, o projeto prevê um aumento de 20% no auxílio. Crianças com deficiência física e mental terão benefício vitalício.

O projeto prevê ainda regras trabalhistas como a inclusão de 5 horas de ausência remunerada no trabalho ao longo do ano para reunião com professores na escola e isenções fiscais para despesas com material escolar e aluguéis para filhos cursando universidade em outras cidades.