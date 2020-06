Vendas online no Dia dos Namorados devem crescer 20%, diz associação

As vendas online neste Dia dos Namorados devem crescer quase 20% em relação ao ano passado. Essa é a expectativa da Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), que espera quase 10 milhões de pedidos.

De acordo com o presidente da associação, Maurício Salvador, o faturamento do setor foi estimado em R$ 2,96 bilhões, com gasto médio de R$ 303. “O As categorias mais vendidas vão ser moda, perfumes, cosméticos, informática, eletrônicos e cestas e flores. A gente estima que vão ser, mais ou menos, 9,76 milhões de pedidos”, disse.

Veja também:

Bolsonaro vai vetar novas parcelas do auxílio emergencial se valor ficar acima de R$ 300

Mais de 13 mil crianças sofreram acidentes de trabalho graves em SP nos últimos 10 anos

Durante a pandemia, o setor foi impactado positivamente, com o aumento considerável das vendas – a expansão foi de 57% nos últimos dois meses. Um dos fatores que contribui com a expansão do setor é o movimento de comerciantes e prestadores de serviço que, sem poder atender o público na quarentena, migraram para a internet.

“A gente estima que foram 107 mil novas lojas virtuais. Esse número, normalmente, no ano passado, estava em 10 mil lojas por mês; e neste período da pandemia já tivemos aí pouco menos de 55 mil lojas por mês. Quintuplicou a abertura de lojas virtuais.”

Para Maurício Salvador, mesmo quando a pandemia chegar ao fim, o comércio eletrônico vai continuar crescendo. O e-commerce já representa 8% das vendas totais do varejo no Brasil, e a projeção é que supere os 15% até o fim do ano que vem.