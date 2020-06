Mais de 13 mil crianças sofreram acidentes de trabalho graves em SP nos últimos 10 anos

View this post on Instagram

Escuta agora este segundo podcast Prosa de Trabalho Especial Contra o Trabalho Infantil, que faz parte da campanha nacional “Covid-19: agora mais do que nunca, proteja crianças e adolescentes do trabalho infantil”, do @mptrabalho, @tstjus , @oit_brasil e @forum_fnpeti . Na pauta dessa semana, vamos falar sobre as piores formas de trabalho infantil. São mais de 90 atividades relacionadas na Lista TIP – Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, ratificada pelo Brasil em 2008, por meio Decreto 6.481. Todas elas oferecem alto risco à saúde, ao desenvolvimento e à moral das crianças e dos adolescentes. O trabalho doméstico, a exploração sexual e no tráfico de drogas estão entre estas atividades da Lista TIP. Neste programa você vai conhecer a história de Jeconias Vieira Lopes Neto, de vinte e oito anos, que foi vítima dessa exploração de crianças no tráfico de drogas e hoje é Embaixador da Juventude da Organização das Nações Unidas, com a missão de conscientizar a sociedade dos malefícios do trabalho infantil em todas as suas formas. Ah! E o combate à prática segue nas plataformas de streaming, com a música "Sementes", dos rappers @emicida e @drikbarbosa . Ouça mais sobre o tema no site www.radiompt.com.br! #NãoAoTrabalhoInfantil #ChegaDeTrabalhoInfantil #BrasiSemTrabalhoInfantil #InfânciaSemTrabalho