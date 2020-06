Sírio-Libanês vende teste de coronavírus para empresas a R$ 95

O Hospital Sírio Libanês vai começar a vender um novo teste de coronavírus para empresas que desejem voltar à normalidade, possibilitando a testagem de funcionários por um preço menor do que tem sido encontrado no mercado brasileiro, que varia entre R$ 240 e R$ 470.



O teste, desenvolvido pelo laboratório Mendelics, faz a análise da saliva do indivíduo e, segundo o CEO do laboratório, apresenta a mesma sensibilidade ao vírus quanto o tradicional RT-PCR. O exame detecta o material genético do Sars-CoV-2, e é vendido a preço médio de R$ 95.

Para o diretor Luiz Fernando Lima Reis, diretor do centro de pesquisa e ensino do Sírio-Libanês, a técnica pode auxiliar na tomada de decisões para retorno das atividades econômicas e recreativas. O hospital ressalta que o teste não será vendido para pessoas físicas, somente empresas.