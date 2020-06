Previsão do Tempo: fim de semana terá sábado quente e domingo frio em São Paulo

O tempo não muda consideravelmente durante o sábado (13), porém já no domingo as temperaturas começam a cair, com a aproximação de uma nova frente fria. Isto deve aumentar a quantidade de nuvens e abaixar das temperaturas, mas não há previsão de frio extremo.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada nas estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Sábado (13)

O dia começa com poucas nuvens, com termômetros em torno dos 17°C na madrugada. O sol domina deste a manhã, garantindo mais uma tarde quente e seca, com temperatura de até 28°C nas horas de maior aquecimento.

Os percentuais de umidade do ar seguem baixos, com valores mínimos muito próximos dos 38%. No início da noite a quantidade de nuvens aumenta por conta da aproximação da frente fria.

Domingo (14)

O dia será marcado pela passagem rápida de uma frente fria de fraca atividade pelo litoral paulista, trazendo para o leste do estado muitas nuvens e chuvas fracas isoladas no decorrer do dia.

Com o céu muito nublado, as temperaturas não sobem muito. A máxima não supera 20°C, com mínima em 16ºC, os percentuais de umidade do ar sobem para valores acima dos 52%.