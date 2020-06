Podcast 'Reconecta' discute impactos do homem no meio ambiente

A era dos podcasts ganhou força nos últimos anos com temas dos mais variados, desde a cobertura política diária até discussões mais aprofundadas de temas sociais e culturais. Nesta sexta-feira (12), o jornalista Rafael Duarte estreia o programa “Reconecta”, que busca reflexões sobre impactos do homem no meio ambiente.

A primeira temporada do podcast conta com 10 episódios – dois deles já estão disponíveis. O primeiro traz uma entrevista com Ailton Krenak, líder indígena, que fala sobre a conexão do homem com a natureza. Já no segundo, Duarte debate com o climatologista Carlos Nobre sobre os desafios climáticos e os riscos do avanço do desmatamento da Amazônia.

“A sociedade precisa ter mais informações para refletir sobre seu papel no planeta e agir para tornar a sua própria casa um lugar mais durável e sustentável”, diz Rafael Duarte sobre o propósito de seu podcast. Os capítulos serão disponibilizados quinzenalmente, às sextas-feiras, nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcast.

