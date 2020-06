Novo teste para covid-19 é feito com saliva e deve custar R$ 95

Com promessa de eficiência, rapidez no processamento e preço abaixo do mercado, o novo teste para diagnóstico do coronavírus desenvolvido pela Mendelics em parceria com o Hospital Sírio-Libanês começa a ser vendido em 10 dias.

O novo teste faz diagnóstico a partir da saliva e não apresentou resultados falso-positivos em fase de estudo. De acordo com a empresa, a estimativa de processamento de amostras do novo teste é de cerca de 110 mil por dia, o que tornaria o resultado mais rápido. Por fim, o preço de venda, R$ 95, está bem abaixo da maioria dos testes disponíveis no mercado, que iniciam em R$ 240.

Inicialmente esse teste será vendido apenas para hospitais e empresas. “A gente não vai vender o teste para pessoa física, mas para empresas a fim de voltar à normalidade, para que as pessoas voltem a circular mais”, esclareceu o CEO da Mendelics, David Schneleiger.