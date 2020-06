São Paulo celebra Mês do Orgulho LGBTQIA+ com programação online

Com a pandemia de covid-19, a cidade de São Paulo leva as comemorações do Mês do Orgulho LGBTQIA+ para a internet. Até o fim de junho, a Secretaria Municipal de Cultura planeja intervenções voltadas ao tema.

São entrevistas, apresentações teatrais, apresentações musicais, aulas expositivas e performances. A programação digital está espalhada nas redes sociais de diversos espaços culturais da capital paulista.

Nesta sexta-feira (12), a peça “Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas” será exibida no Instagram do Centro Cultural da Diversidade. Já o YouTube da Biblioteca Mário de Andrade já conta com diversas aulas sobre a temática, além de conversa entre a escritora Bruna Beber e a cantora Letrux.

Fora da esfera online, os monumentos da capital paulista receberam iluminação especial e vários semáforos para pedestres mostram arco-íris no lugar dos bonecos. Confira aqui a programação completa do Mês do Orgulho LGBTQIA+ organizada pela cidade de São Paulo.

E a Parada do Orgulho LGBT?

A tradicional Parada do Orgulho LGBT, que aconteceria neste domingo (14), foi adiada para 29 de novembro. Nesta data, a partir das 14h, uma transmissão da organização do evento no YouTube vai reunir influenciadores e artistas e atrações musicais para celebrar a comunidade, cada um em sua casa. Confira a chamada do evento: