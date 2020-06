Hospital das Clínicas recebe 650 respiradores da Turquia

650 respiradores comprados na Turquia foram encaminhados, nesta sexta-feira (12), para o Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A transação foi feita pelo governo de São Paulo e, no total, foram comprados 1,5 mil do mesmo tipo, sendo que 850 deles já tinham sido recebidos.

Os equipamentos serão aplicados no tratamento de pacientes com coronavírus que necessitam de internação. No Hospital das Clínicas, os respiradores serão montados e calibrados, e então distribuídos para hospitais públicos de todo o estado.

Segundo o secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, a distribuição dos equipamentos é "estritamente técnica e é feita para os locais com maior demanda de internações de casos da covid-19".

Em maio, São Paulo recebeu outras 351 unidades de uma compra da China e outros 100 de um fornecedor nacional. Também foram recebidos equipamentos do Ministério da Saúde.