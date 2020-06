Homem atropela e mata idosa na porta de hospital em São Paulo

Um homem atropelou e matou uma idosa na porta de um hospital na Zona Leste de São Paulo. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 11, em Guaianases.

De acordo com a polícia, o motorista entrou no Hospital Geral de Guaianases com seu filho, buscando atendimento. Após discutir com os atendentes, ele saiu enfurecido e entrou em seu carro que estava estacionado no pátio do hospital.