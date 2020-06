Governo notifica Guarulhos após flexibilização do comércio e prefeito reage

Após Guarulhos flexibilizar a quarentena, o Estado de São Paulo notificou a cidade. Em entrevista para a Rádio Bandeirantes, o secretário de desenvolvimento regional do estado, Marco Vinholi, afirmou que Guarulhos não se encaixa nos requisitos para a fase 2.

De acordo com dados do Governo, a cidade apresenta 85% ocupação de leitos de UTIs.

À Rádio Bandeirantes, o prefeito do município, Guti, reagiu dizendo que a cidade de São Paulo apresenta um número de contágio quase três vezes mais do que Guarulhos.

Segundo Guti, o número de contágio na cidade é de 273 contaminados a cada 100 mil habitantes

A partir desta sexta-feira, 10 novos leitos de UTI começam a operar no hospital de campanha de Guarulhos – com isso, a taxa de ocupação vai para 75%, segundo Guti.

Na quinta-feira, a taxa de ocupação era de 85% – número se encaixa nos pré-requisitos do Plano São Paulo do Governo do Estado.

Outras cidades

O Governo do Estado também notificou as cidades de Santos e Osasco por causa da antecipação da reabertura do comércio.