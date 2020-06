Dupla Sena 2090: veja números sorteados nesta sexta, 12 de junho

A Dupla Sena paga R$ 4,3 milhões nesta sexta-feira (12) para quem acertar o primeiro sorteio do concurso 2.090.

Números da Dupla Sena 2.090:

Sorteio 1

16 – 28 – 35 – 41 – 42 – 43

Sorteio 2

13 – 16 – 30 – 32 – 43 – 50

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de terça (9), ninguém levou o prêmio principal no primeiro sorteio e nem no segundo. No entanto, 21 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 17 no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 4,2 mil e R$ 4,6 mil.

