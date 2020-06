Caso Miguel: manicure que estava no apartamento presta depoimento

A manicure que estava no apartamento de Sari Corte Real quando o menino Miguel, de cinco anos, caiu do nono andar de um prédio residencial em Recife (PE), presta depoimento na manhã desta sexta-feira (12).

Identificada apenas como Eliane, ela chegou acompanhada da advogada e disse que não havia comparecido antes por não ter sido convocada. A manicure e a esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB), estavam no apartamento enquanto a mãe de Miguel, que é doméstica, passeava com o cachorro da família.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Sari permitindo que a criança entrasse sozinha no elevador e apertando o botão para um dos andares superiores. O menino caiu do prédio e chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Sari Corte Real foi presa, mas liberada após pagar uma fiança de R$ 20 mil. O ex-síndico do prédio e o porteiro já foram ouvidos pela polícia na quarta-feira (10).

