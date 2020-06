Bolsonaro revoga MP de nomeação de reitores por Weintraub

Depois que o Senado devolveu a Medida Provisória que permitia que Abraham Weintraub, ministro da Educação, nomeasse reitores das universidades federais sem consultar a comunidade acadêmica, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou atrás.

Na tarde desta sexta-feira (12), Bolsonaro revogou a MP. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Agora, a decisão não se aplica mais.

Senado

Também nesta sexta-feira, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a medida ao Palácio do Planalto alegando que o texto violava os princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades.

A MP foi denunciada ao Supremo Tribunal Federal por um grupo de parlamentares da oposição liderado pela deputada Margarida Salomão (PT-MG).