Alcolumbre devolve MP 979, que permitia Weintraub nomear reitores

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou nesta sexta-feira (12) a devolução da MP 979. A medida provisória permitia ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher os reitores das universidades federais independente de processo de seleção das instituições durante a pandemia de covid-19.

Em publicação nas redes sociais, Alcolumbre justificou a devolução ao dizer que é medida violava os princípios constitucionais da autonomia e gestão democrática das universidades. “O Parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência”, afirmou.

Cabe a mim, como Presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O Parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) June 12, 2020

Veja também:

No STF, Fachin vota para manter Weintraub no inquérito das fake news

Bolsonaro vai vetar novas parcelas do auxílio emergencial se valor ficar acima de R$ 300

Com o anúncio do presidente do Congresso Nacional, a MP 979 deixará de ter validade e não passará por votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A medida excluía a necessidade de etapas para a escolha de reitores, como a formação de uma lista de nomes para o cargo após consulta de estudantes e professores.

Editada pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União na quarta (10). Seu texto foi criticado duramente por associações ligadas ao ensino público e um pedido de oito partidos foi encaminhado para o STF (Supremo Tribunal Federal) para a suspensão do ato.