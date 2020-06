5 computadores de última geração para garantir a performance do home office

E não é que nessa fase de home office você descobriu que seu computador ou notebook antigos estão precisando ser aposentados? A experiência do "escritório em casa" deve se estender, para muitas pessoas, bem além do pico da pandemia de Covid-19. Várias empresas já anunciaram que vão manter, pelo menos até dezembro, boa parte dos funcionários trabalhando em casa. Se este é o seu caso (ou mesmo que não seja) saiba que um computador pode ter uma vida útil longa, mas não é "imortal". Estima-se que durem, em média, de três a cinco anos – e muito disso depende, antes de mais nada, da qualidade do aparelho. Selecionamos os cinco modelos entre os mais bem avaliados no site de compras Amazon (onde você pode parcelar em até 10 vezes). Confira:

1. Notebook Lenovo Ideapad S145







Além de ser o melhor avaliado é também o mais vendido do site. De fato sua relação custo benefício é bem atrativa e a reputação da marca é boa. Possui processador AMD Ryzen 5 de oito núcleos, memória RAM de 12GB, HD com capacidade de 1TB, placa de vídeo AMD Radeon integrada e sistema operacional Windows 10. Compre a partir de R$ 3.279,00.

2. Notebook Dell Inspiron 15







Este modelo é a 8a geração do Inspiron que garante que não haverá bugs normalmente encontrados em novos lançamentos. E se você é do tipo distraído ou que tem crianças em casa, o fato dele ter um teclado hermético a prova de líquidos pode ser uma vantagem (além de acumular menos sujeira). Para completar a tela é de LED antirreflexo. Um luxo. Vem processador Intel Core i7-8565U, 8MB de cache e disco rígido de 256GB. Compre a partir de R$ 4.656,19.

3. Macbook Pro 13″







Esse modelo é para quem é fã da Apple. Em termos de configuração (tem "apenas 8Gb de memória RAM e 128Gb de memória no disco rígido), ele não é o mais potente, mas traz todo o prestígio da marca e a estabilidade do sistema operacional IOS. Se você está disposto a gastar mais, então é o seu modelo. Compre a partir de R$ 11.999,00.

4. Pc Gamer Bravus







Este modelo é "gamer", mas não sei se você sabe: os modelos para jogos também são ótimos para trabalhos mais pesados como designer, arquitetura e decoração devido a alta capacidade das suas especificações. E, é claro, também aguentam rodar praticamente todo o tipo de jogos. Acho que você vai ter que distribuir senha para usá-lo na família. Tem 4GB de cachê, 16GB de RAM e Hd 1TB. Compre a partir de R$ 5.900,18.

5. Computador All in One LG







Para você que tem pouco espaço e gosta de design, o All in One LG irá combinar perfeitamente com seu ambiente. Uma das suas funcionalidades é oferecer um monitor em um só equipamento. Com 4GB de memória RAM e 500GB de HD e tela de 21,5″ Full HD. Compre a partir R$ 2.490,00.