Disfarçado, traficante brasileiro escapa de hospital no Paraguai

Um traficante brasileiro escapou de um hospital no Paraguai. Câmeras do local mostram que ele conseguiu fugir disfarçado de médico.

As imagens, feitas no hospital em Pedro Juan Caballero – na fronteira com o Brasil – revelam também Kelvis Rodríguez, conhecido como Cabelo Mexicano, oferecendo uma garrafinha a um dos agentes de custódia.

A polícia afirma que o guarda adormeceu depois de beber suco com tranquilizante.

Menos de uma hora depois, o traficante volta a sair do quarto. Desta vez, com a barba feita.

Ele chama dois seguranças para entrar. Minutos depois, sai vestido de médico.

Cinco agentes foram presos, acusados de facilitar a fuga.

O vídeo de 30 de maio também mostra que o traficante estava em boas condições de saúde quando foi transferido da prisão para o hospital.

O criminoso, ligado ao PCC, é acusado de traficico de armas e drogas e de contrabando de cigarros. Ele aguardava extradição para o Brasil.