SPTrans descobre irregularidades em 13 mil cadastros do Bilhete Único do Idoso em SP

De acordo com a SPTrans, o cruzamento de dados do cadastro do Bilhete Único do Idoso em São Paulo com dados da Receita Federal apontou irregularidades em 13.055 cartões cartões.

As principais irregularidades encontradas foram bilhetes comuns e de estudantes vinculados ao CPF de idosos falecidos, cartões com titulares com menos de 60 anos, CPF não encontrados na base da Receita Federal e também com multiplicidade.

Todos os cartões foram bloqueados a partir desta quinta-feira e os titulares terão que regularizar sua situação na Receita Federal.

Em maio, já havia sido cancelado outros 15 Bilhetes Únicos cujos cartões pertenciam a pessoas falecidas.

Segundo a SPTrans, mesmo sem o Bilhete Único idosos com mais de 60 anos podem usar o s ônibus de São Paulo apenas apresentando o RG.