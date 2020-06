São Bernardo vai escalonar horários de funcionamento de comércio

A Prefeitura de São Bernardo vai publicar as regras que deverão ser seguidas no município para a reabertura gradual do comércio.

A cidade foi incluída junto com todas as outras da Grande São Paulo na fase 2 – laranja do plano de flexibilização criado pelo governo do estado.

Os horários serão escalonados: concessionárias abrirão entre 13h e 17h e as imobiliárias e escritórios, das 10h às 14h.

O comércio em geral funcionará das 11h às 15h e os shoppings centers, das 16h às 20h.

Áreas livres de condomínios, clubes, praças e parques seguem fechados; já os bares, restaurantes, salões de beleza e academias não fazem parte da fase atual.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o prefeito Orlando Morando lembrou que o desrespeito às normas poderá gerar multa e o fechamento do estabelecimento.

ABC e litoral

Cada uma das cidades do ABC deverá traçar os próprios planos de retomada e o mesmo terá de ser feito pelos municípios do litoral.

No Guarujá, a Prefeitura vai liberar a prática de esportes individuais nas praias a partir de segunda-feira, das 6 às 10 da manhã.

Caminhadas e corridas serão autorizadas em qualquer horário do dia, desde que sejam praticadas nos calçadões. Será exigido um distanciamento mínimo de 5 metros nos passeios e 10 metros entre os corredores.