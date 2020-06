Previsão do Tempo: sexta-feira será quente e ensolarada em São Paulo

Um dia de verão para quebrar o inverno antecipado: assim será esta sexta-feira (12) na capital paulista.

A previsão do tempo é baseada nos dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

Em meio à pandemia, Sorocaba tem ‘rave’ clandestina com 700 pessoas

Covid-19: União Europeia deve barrar brasileiros ao reabrir fronteiras

Nesta sexta-feira, a temperatura mínima fica em torno dos 17ºC, registrada ainda pela madrugada. O dia esquenta rapidinho, atingindo ou mesmo superando os 28ºC durante a tarde, que carrega as horas mais quentes do dia.

Com a chegada de uma massa de ar seco, pairando sobre boa parte do sudeste e centro-oeste do país, a umidade deve cair e as chuvas ficam bastante improváveis nos próximos dias. No entanto, a taxa de umidade do ar em torno dos 30% também oferece seus perigos, como baixa qualidade do ar e potencial de risco de incêndios florestais.