Em ligação para bispo de Aparecida, papa pede 'fé e coragem' ao Brasil

Em ligação para o arcebispo Orlando Brandes, baseado na Igreja de Aparecida, em São Paulo, o papa Francisco mostrou solidariedade ao Brasil e aos afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista ao site de notícias oficial do Vaticano, o Vatican News, Brandes contou que o pontífice pediu-o para dizer ao povo brasileiro que ele "não apenas reza por todos vocês, mas também os acompanha com o coração".

O papa também teria recomendado manter a coragem e a fé, citando a santa padroeira Nossa Senhora Aparecida. "Recomendo que todos fiquem entre os braços da Mãe de Aparecida", afirmou.

Bergoglio chegou a visitar pessoalmente a cidade de Aparecida em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. O líder católico também mostrou preocupação com a comunidade amazonense em ligação no dia 25 de abril, através de ligação para Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.

Mais recentemente, em 9 de maio, o papa falou por telefone com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer.