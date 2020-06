Hospital dos EUA faz primeiro transplante duplo de pulmão em paciente com covid-19

Uma jovem de 20 anos foi a primeira paciente vítima da covid-19 que se tem notícia a receber um transplante dos dois pulmões. O procedimento foi realizado no Northwestern Memorial Hospital, em Chicago, nos Estados Unidos, na última semana.

De acordo com o chefe de cirurgia torácica e diretor do programa de transplante de pulmão do hospital, Ankit Bharat, a inflamação causada pelo coronavírus havia deixado os pulmões da jovem completamente colados aos tecidos do coração, diafragma e parede torácica e o transplante era a única chance dela sobreviver.

O procedimento foi realizado somente quando os testes da covid-19 já davam negativo e embora o transplante tenha sido um sucesso, a doença deixou os músculos do peito da jovem muito enfraquecidos e ela ainda necessita de ajuda mecânica para respirar, enquanto passa por um processo de readaptação.

A paciente não teve o nome revelado.

