Em casa e confinadas, crianças correm mais risco de adquirir "dependência virtual"

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou duas novas publicações que falam sobre uso saudável de telas e a questão da dependência virtual causada pelo excesso de tempo dedicado a atrativos como os videogames. Segundo a entidade, a quarentena pode agravar os prejuízos causados pelo consumo exagerado dessas mídias.

O relatório “Dependência virtual – um problema crescente”, aborda os possíveis prejuízos à saúde pelo excesso de tempo de telas dedicado aos videogames ou jogos online. “Gaming disorder” é inclusive o nome da doença que essa prática recebeu na mais recente Classificação Internacional de Doenças (CID-11), feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Falta de controle sobre o jogo (início, duração, frequência, intensidade), aumento da prioridade dada ao ambiente virtual em comparação com outras atividades diárias e a continuidade ou aumento do uso, apesar das consequências negativas, são as principais características dessa doença relacionada à dependência virtual.

Leia também: Aumento de casos de miopia pode ter relação com uso de telas e rotina em ambientes fechados

A entidade ressalta que, aparentemente inofensivos, os games são uma fonte recorrente de excessos. "Não é razoável um jovem passar cinco ou seis horas por dia em jogos, mesmo na quarentena”, afirma a pediatra Evelyn Eisenstein,coordenadora do grupo de trabalho sobre Saúde na Era Digital da SBP. Ela diz que um adolescente que tem aulas de ensino remoto em casa e ainda gasta outras quatro ou cinco horas diárias em redes sociais, pode desenvolver problemas graves de dependência virtual. Veja quais são os principais prejuízos relacionados ao mau uso das tecnologias:

problemas de saúde mental, como irritabilidade, ansiedade e depressão;

transtornos do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH);

transtornos do sono;

transtornos de alimentação;

sedentarismo;

miopia e síndrome visual do computador;

transtornos posturais e músculo-esqueléticos.

Leia também: Deixar crianças em frente às telas pode não ser tão ruim, dizem especialistas

Como promover o uso saudável das telas

O documento “Recomendações sobre o uso saudável das telas digitais em tempos de pandemia da Covid-19” dá sugestões para este período de isolamento social e propõe que os pais estabeleçam também atividades fora das telas, para entreter, educar e desenvolver as habilidades dos filhos. Segundo a entidade, os pais devem reservar e delimitar um tempo para cada uma das áreas abaixo:

Afetividade : as crianças e adolescentes precisam conviver com amigos e demais parentes, mantendo ativo o círculo de afetividades. No entanto, é importante combinar um tempo mínimo e máximo para isto acontecer através das telas, sempre com algum acompanhamento.

: as crianças e adolescentes precisam conviver com amigos e demais parentes, mantendo ativo o círculo de afetividades. No entanto, é importante combinar um tempo mínimo e máximo para isto acontecer através das telas, sempre com algum acompanhamento. Escola e atividades funcionais : o tempo dedicado às telas, para aulas, pesquisas e tarefas é variável em função da escola, dos equipamentos disponíveis e de outros fatores. É importante acompanhar a abordagem pedagógica e a qualidade de horas gastas com as aulas online. Estes fatos terão impacto no processo educacional e potencialmente na saúde, em casos de exageros.

: o tempo dedicado às telas, para aulas, pesquisas e tarefas é variável em função da escola, dos equipamentos disponíveis e de outros fatores. É importante acompanhar a abordagem pedagógica e a qualidade de horas gastas com as aulas online. Estes fatos terão impacto no processo educacional e potencialmente na saúde, em casos de exageros. Lazer: investir em jogos, brincadeiras e passatempos tradicionais. Os videogames, jogos online, filmes e aplicativos precisam ser sempre avaliados quanto à regularidade e à pertinência, conforme os critérios da Classificação Indicativa.

investir em jogos, brincadeiras e passatempos tradicionais. Os videogames, jogos online, filmes e aplicativos precisam ser sempre avaliados quanto à regularidade e à pertinência, conforme os critérios da Classificação Indicativa. Convivência familiar : trocar experiências entre si, dialogar e conhecer. Este talvez seja o tempo mais precioso para observar e reconhecer o filho, em suas habilidades, valores, dificuldades e limites. Ocasião propícia para divisão de tarefas domésticas e criar novas formas de unir a família.

: trocar experiências entre si, dialogar e conhecer. Este talvez seja o tempo mais precioso para observar e reconhecer o filho, em suas habilidades, valores, dificuldades e limites. Ocasião propícia para divisão de tarefas domésticas e criar novas formas de unir a família. Saúde: respeitar as horas de sono adequadas para cada faixa etária e manter o horário habitual de ir para a cama; investir numa alimentação saudável e com horários pré-fixados para café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, evitando ao máximo produtos ultraprocessados; e praticar ao menos uma atividade física regular, seja por meio de exercícios ou brincadeiras com movimentos ativos.

A presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva, diz que os pais devem redobrar os cuidados em relação à tecnologia e reavaliar a rotina dos filhos, para verificar se eles estão extrapolando no uso de equipamentos digitais (TV, notebooks, celular e outros). A médica Evelyn Eisenstein complementa que: "as relações humanas precisam prevalecer, norteadas por afeto e compreensão, para que essa fase difícil seja superada em conjunto.”



Veja aqui orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso de telas por crianças e adolescentes.

Acesse os documentos elaborados pela Sociedade Brasileira de Pediatria

Leia também: 3 estratégias para promover o uso equilibrado de telas pelas crianças

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News. É grátis!