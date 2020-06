Campeonato Inglês já tem protocolo para retomar partidas na semana que vem

Os clubes integrantes do Campeonato Inglês chegaram, nesta quinta-feira (11), a um acordo para definir protocolos de prevenção ao coronavírus durante os jogos. As diretrizes sanitárias serão aplicadas a partir da semana que vem, na qual está prevista a retomada das partidas.

Interrompido em março, o campeonato deve voltar com Aston Villa versus Sheffield, e o eletrizante Arsenal versus Manchester City. Assim como estas duas partidas, os próximos jogos (92 até o fim do campeonato) serão feitos sem torcida e com rígidas rotinas de higiene.

No continente, também já foram retomados os campeonatos de futebol em Portugal e Alemanha. Os treinos presenciais dos clubes ingleses foram retomados em maio, com rigorosos testes para detectar a infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Os jogos a partir de agora envolverão higienização das bandeirinhas de escanteio, traves e bolas, além das próprias garrafinhas de água utilizadas pelos jogadores.

Ao início de todos os jogos, os presentes farão um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19. Em todos os uniformes, um símbolo de coração prestará tributo aos funcionários da saúde da Grã-Bretanha.