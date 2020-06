Estado de SP tem mais de 10 mil mortos pelo coronavírus

O balanço do São Paulo do número de casos e mortes pelo novo coronavírus ultrapassou nesta quinta-feira, 11, a marca de 10 mil mortos no estado, que é epicentro da doença no Brasil.

Apenas nas últimas 24 horas, foram 283 novas mortes, além de 6.204 novos casos registrados.

A projeção do governo paulista é que, até o fim do mês, esse número de óbitos pode atingir 22 mil. Isso, se o nível de isolamento girar em torno de 50%. Na última quarta-feira, o índice foi de 46% em todo o estado.

Plano de reabertura

O Plano São Paulo, que dividiu o estado em regiões analisadas separadamente para determinar a flexibilização da quarentena de acordo com número de casos e leitos de UTI, entre outros fatores, chega ao fim da segunda semana.

A nova etapa da quarentena, entre 15 e 28 de junho, coloca quase todo o estado na fase 2 – laranja, que já prevê uma reabertura da economia.

A capital tem aberto, gradativamente, o comércio e serviços. Nesta quinta-feira (11), os shoppings funcionam por quatro horas. A taxa de isolamento do paulistano foi de 48% na quarta.