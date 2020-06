Sem covid-19, Nova Zelândia libera festas, compras e abraços nas ruas

Um dia após a presidente declarar país livre do coronavírus, a Nova Zelândia suspendeu todas as restrições sociais após três meses de pandemia.

Com isso, o comercio e as atividades em geral voltaram a funcionar normalmente e nesta terça-feira era possível ver os cafés e os shoppings lotados novamente e as pessoas se abraçando e beijando nas ruas com sorriso estampado no rosto após meses de distanciamento social.

Unplash

A Nova Zelândia será o primeiro país do mundo a retomar as atividades esportivas em estádios com torcedores.

O país volta à normalidade enquanto as maiores economias do mundo continuam lutando contra os números crescentes de infectados e mortos.

Segundo especialistas, em grande parte isso se deve a meses de isolamento social, incluindo sete semanas em que as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa, em isolamento total.

Today, New Zealand officially has zero active COVID-19 cases 👏 Prime Minister Jacinda Ardern announced that, thanks to the hard work of our team of 5 million, we will move into Alert Level 1 from midnight tonight. pic.twitter.com/IHYdnn1o2y — New Zealand Labour (@nzlabour) June 8, 2020

Durante o anúncio do fim da pandemia no pais, na segunda-feira, a primeira ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern disse que fez uma dancinha para comemorar.