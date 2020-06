Plano São Paulo: Regiões na fase 3 retrocedem; veja como será próxima quinzena da reabertura

A chamada fase 3- amarela do Plano São Paulo, que organiza a reabertura econômica no estado durante a pandemia do novo coronavírus, não está mais no mapa paulista. As regiões de Araraquara/São Carlos, Barretos, Bauru e Presidente Prudente, que puderam abrir serviços não essenciais entre os dias 1º e 14 de junho, tiveram evolução no número de casos e retrocederam de fase.

Enquanto Araraquara/São Carlos e Bauru vão para a fase 2 – laranja, um pouco menos restrita, Barretos e Presidente Prudente, caíram para a fase 1 – vermelha, que pode abrir apenas serviços essenciais. Ribeirão Preto, antes na fase 2, também está na área vermelha do mapa. A readequação começa a partir da próxima segunda-feira (15).

Quem também mudou de classificação, mas "avançou", foram a região metropolitana da capital, além de Baixada Santista, Registro e Vale do Ribeira, que estavam na faixa totalmente restrita.

Veja como fica o Plano São Paulo entre 15 e 28 de junho:

Quem retrocedeu:

Barretos e Presidente Prudente deixaram a fase 3 – amarela e foram para fase 1 – vermelha

Ribeirão Preto deixou a fase 2 – laranja e foi para a fase 1 – vermelha

Araraquara/São Carlos deixou a fase 3 – amarela e foi para fase 2 – laranja

Quem ficou na mesma:

Capital, São José do Rio Preto, Marília, Araçatuba, Franca, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas*, Sorocaba*, Taubaté continuam na fase 2 – laranja

Quem avançou:

Região metropolitana de São Paulo, Registro, Baixada Santista e Vale do Ribeira saem da fase-1 vermelha e vão para a fase 2 – laranja.

* Segundo o Governo de São Paulo, Campinas e Sorocaba apresentam tendência de elevação, a ser observada durante a segunda quinzena da reabertura