Mega-Sena 2269: veja os números sorteados nesta quarta, 10 de junho

A Mega-Sena 2269 desta quarta, dia 10 de junho, pode pagar um prêmio de R$ 6,6 milhões – valor confirmado antes do sorteio. Confira os números sorteados e veja se você foi o vencedor!

Resultado da Mega-Sena 2269:

01, 11, 14, 23, 29, 55

No sábado (6), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. Segundo a Caixa Econômica Federal, 48 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 35,7 mil cada. Outras 2,9 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 829. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.