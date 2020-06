Previsão do Tempo: céu claro e sem chuva nesta quinta em São Paulo

A quinta-feira (11) traz poucas mudanças em relação ao dia anterior, marcada pela mesma secura e elevação de temperaturas. A capital de São Paulo se prepara para dias ensolarados, com calor ainda não visto neste mês, além dos índices de umidade do ar em baixa.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

O dia será marcado por sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuvas.

A madrugada desta quinta terá céu nublado, com as menores temperaturas do dia, em torno dos 17ºC. O quadro muda rapidamente ao longo da manhã. Já durante a tarde, o pico de calor pode superar 28ºC, simultaneamente chegando a taxas de umidade do ar próximas a 40%.